Финал шоу «Ледниковый период»: Кузьмина, Чепурченко и Тодоренко получили призовые места

В этом году зрители с еще большим удовольствием проводят время у телеэкранов, так как в период пандемии рекомендовано не покидать дома без особой необходимости. Несмотря на такие сложные условия, состоялся проект «Ледниковый период». В этом году в нем приняли участие многие знаменитости, но до финала дошли только самые сильные. Тяжелее других было Ольге Бузовой. С самого начала у нее почти ничего не получалось, но она смогла усовершенствовать свою технику.

И вот за несколько дней до Нового года состоялся финал шоу «Ледниковый период». Участники показали свои лучшие номера. Подарком для публики стало выступление Алины Загитовой, которая в этом году стала ведущей проекта с Алексеем Ягудиным. Примечательно, что все участники в этот день прокатились на льду без ошибок и получили высшие баллы от судей. Татьяна Навка, Татьяна Тарасова, Елена Исинбаева, Алексей Мишин и Михаил Галустян были в восторге от каждого номера.

В итоге на пьедестал поднялись три пары. Третье место заняла Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Им вручила медали Елена Исинбаева. Второе место заняли Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова. Их наградила Татьяна Навка. А абсолютными победителями стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт.

Это ни для кого не стало сюрпризом, так как они были лидерами с самого начала шоу. Актриса поражала судей своей подготовкой, высокими поддержками и растяжкой. Они смогли удержать свое лидерство.

Примечательно, что Бузова и ее напарник Дмитрий Соловьев тоже не остались без награды. За них активно голосовали зрители. В итоге пара получила приз «Зрительских симпатий». Мало кто в этот день смог сдержать слезы.

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