Главная модница: Ксения Бородина подарила пятилетней дочке плюшевую шубу, как у Лизы Галкиной

Ксения Бородина не скрывает, что дорожит своей семьей. Она счастлива в браке с Курбаном Омаровым уже больше пяти лет. Об их пышной свадьбе до сих пор вспоминают в светских кругах. Несмотря на то, что они едва не расстались после рождения дочки Теоны, теперь о былых претензиях пара не вспоминает. 22 декабря телеведущая устроила сюрприз наследнице, которой исполнилось пять лет. Весь дом был украшен воздушными шарами.

Девочка услышала поздравления не только от родителей, но также от сестры Маруси и брата Омара. Она поспешила открыть подарки, которые Ксения едва смогла уместить в две огромные коробки. В одной из них оказалось украшение — ободок с рогом единорога, а также набор кукол. Во второй коробке было клетчатое платье люксового бренда, а также туфли Gucci, в которые телеведущая спрятала iPhone. Именно о телефоне именинница давно мечтала.

Затем Теона распаковала метровую куклу Барби и примерила обновки. Новое платье она надела с плюшевой шубкой Тедди, которая в тренде не первый сезон. Ранее в подобной шубе была замечена дочка Аллы Пугачевой — Лиза Галкина.

С утра Бородина устроила чаепитие, а Курбан вынес большой торт, сделанный на заказ. Девочка задула свечи и загадала желание.

Наследница звезды также получила подарки от близких. Больше всего ее порадовал плюшевый Микки Маус. Скорее всего, вечером она также сможет отметить свой юбилей с подругами. А вот поклонники уже подсчитали, что подарков пятилетняя девочка получила на круглую сумму. Только за телефон телеведущая отдала порядка 80 тысяч рублей.

Сморите также: