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Красивая и стильная: Ксения Бородина показала редкие «беременные» фото

Телеведущая 22 декабря решила поностальгировать. Она поделилась архивными кадрами с младшей наследницей.

Красивая и стильная: Ксения Бородина показала редкие «беременные» фото
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина не скрывает, что счастлива в браке с Курбаном Омаровым. Они сыграли пышную свадьбу в 2015 году. Тогда девушка уже была беременна. Многие помнят, как после родов телеведущая едва не развелась с избранником, так как заподозрила его в изменах. Однако им удалось преодолеть кризис. Теперь она заверяет, что ее ввели в заблуждение подруги. Уже пять лет они растят дочку Теону, а также малышку Марусу от первого брака звезды.

22 декабря девочка отмечает день рождения. Бородина решила поделиться редкими фото, на которых предстала с округлившимся животом. Во время второй беременности она была стройной и носила короткие платья.

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

В честь знаменательного события телеведущая также показала уникальные кадры из роддома и как выглядела Теона, когда была младенцем. Малышка очень быстро обзавелась пышной шевелюрой.

«Серьезная дама», — отметила Бородина.

Малышка Теона. Фото: instagram.com/borodylia/

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