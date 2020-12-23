Одна в белом, другая — в блестящем: Бородина и Бузова вместе появились на новогодних съемках

Ксения Бородина является бессменной ведущей реалити-шоу «Дом-2». Она сначала была прорабом телестройки вместе с Ксенией Собчак. Потом с ней на «лобном месте» стала сидеть Ольга Бузова. Постепенно проект стал таким масштабным, что его снимали не только в Москве, но и на Сейшелах. Никто не ожила, что в этом году шоу в последний раз выйдет в эфир канала ТНТ. За неделю до Нового года состоялись съемки праздничного эфира, приуроченного к Новому году. Закулисными кадрами поделились участники проекта и ведущие.

Сначала Ольга Бузова призналась, что весь день встречала в коридорах старых участников проекта. Она призналась, что на нее накатило чувство ностальгии. Позже девушка нарядилась в яркий наряд. Она облачилась в сверкающий костюм золотого цвета с жакетом, топом и брюками, украшенными блестящими пайетками. Телеведущей также сделали макияж с акцентом на глаза и высокий хвост.

«Ну красивая, не могу!» — восхитилась своим нарядом Ольга.

На съемках она встретила Влада Кадони, который выбрал для такого случая ультрамариновый костюм.

«Влад, мы должны снять сегодня «Тик-Ток», — попросила Бузова. «Нет, мы должны снять с тебя одежду и сдать ее в ломбард. Столько золота на человеке, ты что?» — пошутил ведущий.

Также запечатлелась с Кадони Ксения Бородина. Она пришла на съемку в белом платье-жакете на запах с острыми плечами. Широкий пояс в тон дополнил ее лук. Она улыбалась, когда показала полную студию людей. По словам Бузовой, они отпраздновали наступление Нового года. Праздничный выпуск выйдет в эфир 30 декабря на ТНТ.

«Мы будем провожать этот год вместе», — отметила звезда.

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