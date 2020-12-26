«Наверное, я бы уже давно умерла»: Татьяна Тарасова произнесла речь на «Ледниковом периоде»

73-летняя тренер по фигурному катанию заявила, что готова и дальше быть частью телевизионного шоу. А Илья Авербух назвал ее мамой.

До Нового года остаются считанные дни. Подарком для телезрителей стал финал популярного проекта «Ледниковый период». Победителями шоу стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Также на втором месте оказался Вячеслав Чепурченко, а на третьем — Регина Тодоренко. А вот приз «Зрительских симпатий» завоевала Ольга Бузова. Последний выпуск был наполнен переживаниями, положительными эмоциями и слезами участников, а также членов жюри.

Когда медали были вручены, на лед вышел тренер Илья Авербух. Он поздравил победителей и произнес пламенную речь, едва сдерживая эмоции.

«Это всегда очень трепетно, очень волнительно, когда перелистывается эта страница. Для нас это жизнь и мы ее прожили, эти месяцы, честно, каждый. И я хочу, чтобы все, кто чувствовал эту честность на экранах телевизоров, тоже жили с таким желанием творить, идти вперед, преодолевать и вкладывать в одно общее дело. Сегодня мы все перед камерой, чтобы состоялся этот проект, работала большая команда. Берегите друг друга и идите вперед. Спасибо большое, низкий поклон всем! Татьяна Анатольевна, вы наша мама», — высказался фигурист.

Вслед за ним вязала слово Татьяна Тарасова. Она является членом жюри с самого первого сезона проекта. В этом году ей исполнилось 73 года. Выдерживать многочасовые съемки ей становится сложно. Женщина даже появлялась на ледовой арене в инвалидном кресле, так как ее мучают боли в спине. Однако она заявила, что именно «Ледниковый период» дает ей силы для жизни.

«Это прекрасная затея, которая много лет назад ошеломила нас и мы каждый год занимаемся вот этой прелестью, смотрим на вас и через вас узнаем что-то новое. Я желаю вам, от всей души, так как раньше — так радоваться тому, что у вас в жизни есть вот такая работа, которой можно отдаваться полностью. Я люблю вас! Я поздравляю вас! И огромное спасибо Первому каналу за то, что он всегда показывал нас, всегда развивал наше фигурное катание, всегда влюблял в фигурное катание миллионы людей. С вашей и нашей помощью!

Еще я хочу сказать, что мне в жизни очень повезло! Я была удачливым тренером и мне очень повезло после того, как я закончила тренерскую карьеру. Наверное, я бы уже давно умерла, если бы не эта работа, которая меня тоже захватывает. Если что, я готова и дальше. Люблю вас. Спасибо», — произнесла речь Тарасова.

В финале шоу на лед вышла Елена Исинбаева, которая была одним из самых строгих судей. Она выступила вместе с Авербухом. На этот раз ее судили участники проекта. На веселой ноте завершился финал телешоу.

Смотрите также: