73-летняя Татьяна Тарасова в инвалидном кресле появилась на съемках «Ледникового периода»

Татьяна Тарасова в этом году отметила 73-летие. Она вырастила нескольких чемпионов, включая Алексея Ягудина, который у нее тренировался. Всю себя она посвятила ученикам. Несмотря на то, что женщина трижды была замужем, детей у нее так и не появилось. Вот уже не первый раз она является главной судьей на шоу «Ледниковый период». Недавно состоялся полуфинал проекта, до которого дошли: Ольга Бузова, Ирина Пегова, Ольга Кузьмина, Вячеслав Чепурченко и Регина Тодоренко, а также другие известные персоны.

На днях прошли съемки финала шоу. Тарасова появилась в павильоне в инвалидном кресле. Как оказалось, ей приходится непросто во время съемок. Тренер вынуждена передвигаться на инвалидном кресел из-за сильных болей в спине. Во время длительных съемок прямо в кресел ее вывозят за стол членов жюри. Несмотря на проблемы со здоровьем, Татьяна Анатольевна не пропускает съемочные дни, об этом пишет портал Super.

Примечательно, что Тарасова всегда конструктивно критикует участников проекта. В этом сезоне она сначала хвалила Пегову, а потом не раз ей снижала баллы за ненатянутые стопы. Критиковала тренер и Бузову. Порой спорить с ней решается только Ягудин, который ведет проект. Поклонники переживают за участников. Многие желают победы Ольге Кузьминой, которая с первых выпусков шоу поражает своими способностями и уверенно держится на льду.

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