«Она убирает свидетелей»: Михаил Цивин рассказал, почему вдова Баталова ополчилась на него

По его версии, они вместе с супругой попали под удар, потому что знали грязные секреты Гитаны Леонтенко.

Обвиненный в присвоении имущества умершего актера Алексея Баталова юрист Михаил Цивин рассказал свою правду о громком скандале, в котором ему вместе с супругой Натальей Дрожжиной приписывают аферы с квартирами. В свежем интервью мужчина отметил, что вдова Гитана Леонтенко просто мстит его семье. По его словам, она сама ранее привлекла Дрожжину к недвижимости Баталова, чтобы наследством актера не завладела его дочь от первого брака Надежда.

«Она полгода нас прессовала. Говорила: «Сделайте так, чтобы Надька здесь не командовала». Поэтому она буквально заставила Дрожжину подписать эти договоры о том, чтобы собственниками квартир стал человек, которому она доверяет, — рассказал Цивин «Комсомольской правде». — Гитана просто лжет. А почему? Потому что мы случайно узнали позор ее жизни. Она просто мстит. Она убирает свидетелей».

Юрист отметил, что он может поведать о вдове Баталова еще много нелицеприятных вещей, но сначала собирается закрыть уголовное дело по статье «Мошенничество», возбужденное против него.

Цивин развеял слухи о том, что у него и Дрожжиной в собственности аж 17 квартир. По словам мужчины, эта цифра — общее количество недвижимости, которым когда-то владели супруги, а сейчас у них только четыре единицы жилплощади. Версию о том, что он «обворовал» наследников Баталова юрист опроверг еще в начале этой истории, ссылаясь на документы, но скандал все равно разгорелся. Цивин считает, что причина этого только в том, что публике была нужна сенсация.

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