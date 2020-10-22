«Я у них не первая»: вдова Алексея Баталова стала жертвой мошенников

В четверг, 22 октября, в эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» гости разобрали историю вдовы кинорежиссера Алексея Баталова. Советская цирковая артистка Гитана Леонтенко после смерти мужа, актера Алексея Баталова, стала президентом его благотворительного фонда. Однако недавно стало известно, что вдова не знала о новой должности.

Гитана Аркадьевна и ее дочь Мария Алексеевна заявили, что с их личных счетов были сняты все средства. В этом они обвиняют Союз актеров, а конкретно вице-президента Гильдии актеров театра и кино России Наталию Дрожжину и генерального директора Союза «Гордость Отечества» Михаила Цивина.

Вдова Баталова дала эксклюзивный комментарий Андрею Малахову:

«Когда умер Алеша, я страдала и сейчас страдаю. Тогда я подписала что-то», — вспоминала Леонтенко.

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Женщина призналась Малахову, что не разбирается в кинодеятельности, поэтому не хотела быть президентом фонда. Артистке пообещали, что ее потом переизберут. Но этого так и не случилось. Сейчас вдова вместе с дочерью-инвалидом боятся выходить на улицу из-за мошенников. Также Леонтенко заявила, что все ценные бумаги и договоры благотворительной организации стоят с поддельной подписью ее дочери. А сама Мария Алексеевна числится секретарем фонда.

«Какой фонд? Какое собрание? Она печатает очень медленно. Нельзя же поступать так с больным ребенком», — возмутилась вдова артиста.