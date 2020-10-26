«Три-четыре года можно получить»: Жорин оценил возможный срок для Дрожжиной и Цивина

Звездный адвокат уверен, что супруги легко не отделаются после истории с наследством Алексея Баталова.

72-летняя актриса Наталья Дрожжина и ее муж-адвокат Михаил Цивин задержаны по делу о мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова. Почтенную пару обвиняют в незаконном оформлении на себя недвижимости вдовы и дочери артиста, а также краже средств с их счетов.

«Пятый канал» обратился за комментарием к известному адвокату Сергею Жорину. Тот отметил, что ситуация нешуточная — в скором времени супругам могут избрать меру пресечения, даже взять под стражу еще до суда.

«Наказание запросто может быть связано с лишением свободы, это может быть реальный срок, — говорит Жорин. — Конечно, десять лет лишения свободы им никто не даст — это максимальное наказание по данной статье. Но три-четыре года лишения свободы можно получить очень легко».

По словам адвоката, как смягчающее обстоятельство для пары может сыграть отсутствие прежних судимостей. Но оно все равно не дает гарантии, что супруги отделаются условным сроком. Процесс намечается серьезный — дело взял под личный контроль глава Следственного комитета.

Добавим, что в СМИ уже прошла информация, что семья Баталова — это не единственный пример махинаций Дрожжиной и Цивина. Якобы были и другие беззащитные люди, лишившиеся своего имущества.