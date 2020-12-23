«Это больше 300 рабочих мест!»: Дарья Пынзарь высказалась в поддержку «Дома-2»

Недавно стало известно, что на ТНТ проект больше выходить не будет.

Новость о закрытии реалити-шоу «Дом-2» прозвучала для его поклонников словно гром среди ясного неба. Проект действует с 2004-го года и народ уже настолько свыкся с его существованием, что с трудом представлял тележизнь без него. Впрочем, позже стали все настойчивее звучать мысли о том, что программа просто меняет адрес – переезжает с ТНТ на другой канал. Пока эти разговоры не имеют официального подтверждения.

Тем не менее, некоторые его бывшие участники считают, что это действительно так. К примеру, Виктория Боня, которая некоторое время пыталась построить в «периметре» отношения со Степаном Меньщиковым (счастлив сейчас в браке с Ангелиной Монах), заявила, что не верит в закрытие передачи. Ей, якобы, даже недавно предлагали вернуться на шоу.

Дарья Пынзарь, нашедшая свою любовь на телестройке (Сергей Пынзарь), тоже тешит себя надеждой, что программу не закроют.

«Очень хочу, чтобы шоу продолжалось! Потому что, во-первых, это больше 300 рабочих мест в кадре и за кадром! И такого грандиозного масштаба не добился больше никто из последователей реалити!» — сказала она в личном блоге.

Мать двоих сыновей заметила, что была очень счастлива на проекте. И, хотя после «Дома-2» она участвовала еще в двух шоу, старт ее успеху дала именно программа ТНТ.

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