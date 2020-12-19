«Ничего не закрывают!»: Виктория Боня заявила, что ее пригласили на «Дом-2»

Светская львица не смогла оставить в секрете договоренности с представителями проекта.

Накануне телеканал ТНТ официально сообщил новость, которая не оставила равнодушным, пожалуй, ни одного телезрителя. Реалити-шоу «Дом-2», который в эфире транслируется с 2004 года, прекращает свое существование. Об этом высказались и ведущие проекта – Ольга Орлова, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Влад Кадони.

Однако, вскоре участник телепроекта Алексей Купин у себя на странице в микроблоге опроверг эту новость и раскрыл планы авторов проекта на ближайшее будущее.

Не смогла скрыть своих договоренностей и другая связанная с телестройкой персона – светская львица Виктория Боня. 41-летняя экс-участница, проживающая в Монако, под новостью о закрытии реалити написала:

«Ничего не закрывают!!! Меня приглашают туда. Как думаете, в качестве кого?», — гласит комментарий Бони. Девушка, очевидно, намекнула на роль ведущей телепроекта.

К слову, известно, что 30 декабря выйдет финальный выпуск шоу «Дом-2». Ток-шоу об отношениях «Бородина против Бузовой» еще какое-то время продолжит существовать.

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