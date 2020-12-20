«Ждем маму»: Степан Меньщиков показал подросшую дочь в белом пушистом костюме

Степан Меньщиков в третий раз стал папой 25 августа этого года. Его вторая жена Ангелина Монах родила ему дочь Степанию. Позже пара решила уйти с проекта «Дом-2», заявив, что они не подходят для него по возрасту. Накануне бывший участник шоу решил показать публике свою подросшую наследницу.

«Ждем маму», — подписал он кадр в личном блоге.

Многие поклонники, увидев девочку, заметили, что внешностью она пошла в отца.

«Степан, ну просто копия ты», «Папина дочка», «Глаза папины», «Ксерокопия папочки. Степан постарался, молодец», «Так похожи, невероятно», — написали люди в комментариях.

Напомним, ранее мужчина был женат на Евгении Шамаевой. В этих отношениях на свет у пары появилось двое детей – мальчик и девочка.

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