Стало известно, куда может переехать «Дом-2» с канала ТНТ

Скандальный проект «Дом-2», который с 2004 года шел на канале ТНТ, может переехать в онлайн-кинотеатр или СТС Медиа, сообщают РИА «Новости».

Сейчас вокруг шоу ходит много слухов. По некоторым данным, его уже продали на новое место. По другой версии, пока еще идут переговоры. На канале ТНТ пока держат глухую оборону и от развернутых комментариев на этот счет наотрез отказываются.

Добавим, что несколько дней назад было объявлено о закрытии телестройки. Многие россияне стали даже подшучивать на этот счет, отмечая, что год выдался не таким уж и плохим, как многим казалось. Правда, позже стало ясно, что шоу всего лишь не будут показывать на канале ТНТ, где оно шло на протяжении долгих лет. Скорее всего, останутся в строю и все участники.

Ранее многие звезды телестройки отмечали, что шоу пользуется огромной популярностью. Многие пары смогли создать счастливые семьи.

Отметим, что в получении прав на трансляцию «Дома 2» заинтересован, в частности, мультиплатформенный оператор Триколор. Руководители готовы обсуждать с правообладателями условия проката самых успешных сезонов реалити-шоу на собственных каналах.

«Формат реалити-шоу остается популярным, что подтверждается сегодняшними трендами. Тикток-дома и различные блогерские проекты «под одной крышей» с историями взаимоотношений между его участниками — это в определенном смысле трансформация «Дома 2», — отметили в Триколоре.

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