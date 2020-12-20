«Теплый вечер у друзей»: Навка в черном платье по фигуре повеселилась с Басковым и Михайловым

Татьяна Навка летом смогла провести время с семьей, так как из-за пандемии ее гастроли с ледовыми шоу были отменены. А вот осенью она вернулась к работе. Теперь фигуристка не только тренирует дочку Надежду, но и других юных фигуристов в собственной академии. Также она снимается в шоу «Ледниковый период». В полуфинале проекта девушка не только оценила номера участников, но и сама станцевала на льду с Романом Костомаровым.

После длинного рабочего дня 19 декабря Навка увиделась с друзьями. Она приехала в гости, где ее не только радушно встретили, но и накормили ужином. В соцсети спортсменка поделилась кадрами, на которых предстала в черном платье по фигуре. Волосы она собрала в пучок и дополнила лаконичный образ серьгами-кольцами и массивной цепочкой.

«Очень теплый и веселый вечер у друзей», — отметила звезда.

На кадрах с ней появился Николай Басков. Он спел для фигуристки песню «Не страшны с тобой ненастья». Навка улыбалась, но тоже была не прочь повеселиться. Затем стал петь в дуэте с Николаем Стас Михайлов. Они исполнили лирическую композицию взяв высокие ноты. «Два таланта», — заявила спортсменка.

На столе были фрукты и салаты. Однако все гости наслаждались выступлением певцов. Они одарили их аплодисментами. Татьяна так и не раскрыла детали вечера. Но поклонники отметили, что фигуристка прекрасно выглядит. Многие признались, что мечтают, чтобы и для них спели такие мужчины, как Николай и Стас.

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