«В гостях у Максима Галкина»: Татьяна Навка встретилась с Ольгой Кузьминой за круглым столом

Фигуристка вспомнила о лучших моментах из «Ледникового периода». Многие поклонники были очарованы не только ее нарядом, но тем, как выглядит звезда сериала «Кухня».

Татьяна Навка выступает на льду с малых лет. Она давно завершила карьеру в большом спорте, но продолжает выступать на ледовых аренах. В этом году девушка стала членом жюри в шоу «Ледниковый период». Поклонники расстроились, так как привыкли видеть ее в роли участницы проекта. Однако олимпийская чемпионка смогла дать хорошие советы Ольге Бузовой, Ирине Пеговой и другим участникам шоу.

Недавно прошли съемки финала «Ледникового периода». Обсудить, каким был этот сезон и кто смог удивить судей Навка смогла на шоу «Сегодня вечером», который ведет Максим Галкин. Для такого случая спортсменка выбрала белую рубашку и черную юбку-футляр с пайетками. Наряд она дополнила туфлями на шпильке. Фигуристка собрала волосы в пучок и дополнила лук сережками и бусами. Татьяна увиделась с Ольгой Кузьминой, которая снималась в сериале «Кухня» и стала фаворитом ледового проекта.

Хрупкая рыжая девушка облачилась в шифоновую блузку оливкового цвета. В студии также отметились Ольга Бузова и Алина Загитова. Они пообщались за круглым столом и сделали памятное фото.

«Вчера побывали всей нашей большой и дружной компанией в гостях у Максима Галкина на Первом канале в передаче „Сегодня вечером“. С удовольствием вспомнили, обсудили и снова пережили моменты из „Ледникового периода“. В общем, прекрасный вечер в отличной компании! Очень была рада всех снова увидеть!» — поделилась Навка.

Поклонники были очарованы нарядами гостей передачи. Многие оказались поклонниками Кузьминой и пожелали ей победы на ледовом шоу. «Танюша, ты очень красивая, харизматичная, умная и трудолюбивая и мы очень рады тебя видеть!», «Волшебство», «такие все красивые», «Оля просто прелесть», «Танюшка, вы как всегда прелесть!!!», «Идеальные наши», «Таня роскошная», — прокомментировали пост подписчики.

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