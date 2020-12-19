Чувственный танец: Навка в струящемся платье с открытой спиной вышла на лед с Костомаровым

Татьяна Навка уже давно покинула большой спорт, но на льду выступает регулярно. Она тренирует свою дочку Надежду, а также недавно открыла свою академию фигурного катания. Недавно девушка анонсировала старт ледовых сказок, которые все же покажет публике в конце декабря и в новогодние каникулы. В постановках примет участие муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев. Также спортсменка стала судей на шоу «Ледниковый период». В полуфинале проекта она сделала подарок поклонникам.

Когда новый сезон шоу только начался, фанаты просили, чтобы Навка стала участником. Многие скучали по ее выступлениям. На этот раз фигуристка вышла на лед. Она воссоединилась со своим партнером Романом Костомаровым. Они исполнили чувственный танец на льду под знаменитую композицию «Не отрекаются любя». Татьяна облачилась в мини-платье с открытой спиной. Одна часть наряда была из белого гипюра, а вторая — из черного атласа.

Девушка показала не только знаменитый «тодес», высокие поддержки, идеальные беговые и другие элементы. Она даже продемонстрировала растяжку. Публика овациями одарила спортсменов за яркий номер. Зрители даже встали со своих мест.

К слову, выпуск прошел на позитивной ноте. Сразу несколько пар получили высокие баллы: Дмитрий Сычев, Регина Тодоренко, Вячеслав Чепурченко и Вольфганг Черни. А лидером прокатала вновь стала Ольга Кузьмина. Среди всех участников последней уже второй эфир подряд стала Ольга Бузова.

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