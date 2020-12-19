«Прекрасный танец»: Ирина Пегова в приталенном нюдовом платье растрогала судей на льду

Ирина Пегова ранее победила на шоу «Танцы со звездами». Она смогла впечатлить зрителей своими хореографическими способностями и пластикой. В итоге теперь она играет в спектакле, который основан на танцах. Минувшей осенью актриса решила попробовать свои силы на льду. Она стала участницей «Ледникового периода». Партнером девушки стал Алексей Тихонов — чемпион мира по фигурному катанию. Они так сработались, что дошли до полуфинала проекта.

Несмотря на то, что Ирина обладает пышными формами, она освоила не только беговые, «тодес», но и «ласточку». Также несколько эфиров актриса решалась на сложно поддержку, когда партнер держал ее вниз головой. На этот раз знаменитость вышла на лед в нюдовом приталенном платье и шапке. Она исполнила роль тяжелобольной девушки, которая нашла радость в простых вещах. Вместе с Тихоновым Пегова исполнила романтичный и трагичный номер.

Оценки судей были невысокими, но позволили артистке обойти в турнирной таблице Ольгу Бузова. При этом Татьяна Навка, Милош Бикович, Татьяна Тарасова и другие члены жюри признались, что Ирина их растрогала.

«Прекрасный танец! Прекрасные оба. Все сразу понятно. Я даже не вспомнила, что я смотрела этот фильм. У меня было свое кино, и они отыгрывали неважно. Ир, ты чего ножки завернула, они вроде развернутыми были. Везде, котик, посмотри еще раз. И очень спину нагнула, ножку туда и получилось везде не очень. Мне кажется, что этого достаточно, 6.0 — это когда пробирает, но меня не пробрало. Все было очень хорошо, но не на высший бал», — поделилась мнением Тарасова. «Мне очень понравился номер, потому что он был оригинальным по тематике, про радость жизни в самых трудных моментах, и таких трагичных ситуациях, как тяжелая болезнь. Я поставил 6.0 за артистизм и режиссуру. Спасибо вам», — пояснил Бикович.

«Про ножки. Я отметила эту потрясающую «ласточку». Носочек был вверх, ножка абсолютно натянутая при том, что у Алексея и Ириночки они были настолько параллельными. 6.0 за это можно было бы поставить. Но есть еще большое количество перестроений, элементиков. Прекрасная идея! Мне очень нравится, что сначала ты не ожидаешь, а в середине мы с Милошем даже переговорили об этом», — заступилась за участницу Навка.

Даже ведущая проекта Алина Загитова оказалась не согласна с оценками, которые получила пара. Она открыто об этом объявила и одарила комплиментом Пегову.

«У вас такие прекрасные глаза, я просто должна была это сказать», — заявила девушка.

В этот момент актриса не смогла сдержать слез.

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