«Разошлась»: Ирина Пегова в белоснежном мини-платье и с фатой залезла на стол на льду

Актриса подготовила смелый номер для ледового шоу, но не смогла удивить членов жюри даже поцелуем с партнером.

Ирина Пегова всегда умела удивлять публику. Девушка в свои 42 года обладает пышными формами, но это не мешает ей женственно одеваться и блистать не только в кино. Актриса минувшей осенью сделала себе вызов. Она стала участницей «Ледникового периода». Девушка не скрывала, что ей очень сложно кататься на коньках. Более того, каждый раз она очень боялась, выполняя поддержки. Однако артистка дошла до 11 выпуска шоу.

На этот раз никто не выбывал из проекта. Теперь участники борются за высокие баллы судей и любовь зрителей. Для нового выступления Ирина облачилась в белое мини-платье. Она дополнила образ фатой. Девушка показала целое представление со своим партнером Алексеем Тихоновым. Они продемонстрировали поддержки и разные элементы под кавер на песню Билли Айлиш — Bad guy. Самым ярким оказался финал номера. Пегова забралась на праздничный стол и измазала в торте лицо Алексея, а затем они поцеловались.

«Разошлась, надо тебя срочно привести в порядок», — отметил Илья Авербух.

А вот судей на этот раз выступление Ирины не впечатлило.

«Ирочка, это человек-праздник, человек-радость. Леша наверняка получает удовольствие, работая с ней», — заявил Сергей Шакуров. «Какая-то грубятина получилась. Как-то я от них этого не ожидала. Ничего в этом нет, чтобы мне напоминало о любви, о свадьбе. Мне не понравилось. Какие-то поддержки вроде обычные, но я увидела, что ноги не тянутся. Она на него запрыгивает в полуприсяде. Мне было не весело», — высказалась Татьяна Тарасова. «В целом, сегодня нельзя сказать, что это было шедовреально. Все было вразнобой. Тяжесть присутствовала. Любовь наша безмерна к вам, но мы судей справедливо», — добавила Татьяна Навка

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