Махараджа с королевой: Подольская и Пресняков оделись в одном стиля для вечеринки Бондарчук

Супруги решила поздравить светскую львицу с 52-летием и развеяться на празднике, который она организовала.

Наталья Подольская недавно стала мамой во второй раз. Девушка родила сына Ивана. Она также воспитывает пятилетнего сына Артемия с мужем Владимиром Пресняковым. Певица уже проходила через все этапы материнства, но с появлением еще одного малыша она вновь радуется мелочам, укладывает кроху спать и порой старается развеяться с подругами. Недавно артистка печалилась, что уже год не выступала на сцене.

Накануне Наталья съездила на съемки передачи «Кто хочет стать миллионером», а также спела вместе с мужем для одного проекта, надев изящное белое платье. Поклонники поразились тому, как она постройнела спустя месяц после родов. А 17 декабря супруги решили развеяться и отправились на вечеринку к Светлане Бондарчук. Светская львица закатила праздник в честь своего 52-летия. Именинница никогда не стеснялась возраста. Тем более, что женщина обладает стройной фигурой, моложавым видом и в этом году вышла замуж.

На мероприятие Подольская пришла в индийской саре. Одеяния винного цвета с золотой вышивкой сочетались с украшением, которое красовалось на ее голове. Наряд дополняла бархатная сумка-банан. Принарядился и Пресняков, надев костюм махараджи. Они посетили костюмированную вечеринку, где повеселились от души.

Владимир даже спел свои хиты, а именинница танцевала с его женой. К слову, Светлана надела розовое мини-платье с эффектом мерцания, а также туфли с перьями.

«Костюмированные вечеринки это так прикольно!!!! А Вы любите? Поздравляю Свету с днем рождения! Будь счастлива, Светуля, ты блистательна», — написала Наталья.

Поклонники восхитились ярким образом супругов. «Какая красота», «Вы так друг другу подходите», «Просто идеальные», «Наталия, вам идет сари», «Индийские мотивы — круто», «Очень колоритная пара», — прокомментировали пост подписчики.

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