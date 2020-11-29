Прилучный после избиения в Калининграде первым делом позвонил Муцениеце, а не Карпович

Актер Павел Прилучный сразу после кровавой драки в Калининграде позвонил первым делом своей бывшей жене Агате Муцениеце, а не нынешней возлюбленной актрисе Мирославе Карпович. Об этом стало известно журналистам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Актер попросил бывшую жену первым делом успокоить детей. Сейчас Прилучный находится в больнице в отделении травматологии. У него ранее была зафиксирована открытая внутричерепная травма. Актеру предоставили платную палату за 15 тысяч рублей в сутки.

Кстати, по одной из версий владелец ночного клуба в Калининграде Владимир Семенов сцепился с Павлом Прилучным из-за того, что он в свое время бил Агату Муцениеце.

А вот актриса и телеведущая Эвелина Бледанс думает, что Павел Прилучный действительно мог пострадать из-за бабушки в ночном клубе. «Вступился за пожилого человека. Коллекторы может виноваты. Все раньше жили на широкую ногу, а сейчас не могут себе этого позволить», — сказала она.

Напомним, что сейчас следователи устанавливают все детали избиения Прилучного. Сам актер заявил, что скоро восстановится.

Смотрите также: