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Павел Прилучный выписался из больницы после драки в ночном клубе Калининграда

Актер, судя по всему, уже восстановился и снова готов к работе.

Павел Прилучный выписался из больницы после драки в ночном клубе Калининграда
Павел Прилучный. Фото: Globallookpress.com

Актер Павел Прилучный выписался из больницы после драки в ночном клубе Калининграда. В сторис Instagram он разместил видео из своего загородного дома. На кадрах «мажор» играет с собаками. Правда, своего лица он не показал.

Дом Павла Прилучного
Дом Павла Прилучного. Фото: instagram.com/bugevuge/

Напомним, что Павел Прилучный подрался несколько дней назад с 34-летним владельцем клуба «Завод» Владимиром Семеновым. Что стало причиной драки, так до сих пор точно и не известно. В больнице актера навещала его новая пассия — звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович.

Сам актер говорил, что начитался про себя в прессе много разных сплетен. Якобы он вступился в клубе за какую-то бабушку, что и стало причиной драки. Как отмечал актер, не нужно верить, что про него пишут в СМИ.

Кстати, в больнице актер перенес операцию на челюсти. Ранее он был доставлен в клинику с травмами головы и лица. По одной из версий, с судимым Семеновым Прилучный решил устроить бой на кулаках. Актер, как известно, ранее активно занимался боксом. Правда, соперник оказался не из робкого десятка и дал достойный отпор «мажору».

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