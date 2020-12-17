Путин поблагодарил Шнурова за то, что тот обошелся без мата на пресс-конференции

17 декабря президент России Владимир Путин дал большую ежегодную пресс-конференцию, и среди людей, пришедших задать вопрос руководителю страны, затесался музыкант Сергей Шнуров. Дмитрий Песков в шутку назвал его «начинающим журналистом» и дал слово. Певец, кстати, пришел на мероприятие, как представитель международного телеканала RTVI.

Шнуров отметил, что мог бы задать «козырный» вопрос про Навального, но решил быть «добрым» и спросил про Дональда Трампа. Шоумена интересовало, почему «русские хакеры» не смогли помочь американскому политику избраться на второй срок, и даст ли Путин политическое убежище своему западному коллеге, если тот, конечно, попросит об этом.

Президент подчеркнул, что это не вопрос, а провокация. Он ответил, что «российские хакеры» не помогали Трампу на выборах и не вмешивались в дела Америки, что это все выдумано для подрыва отношения России и США, причем слухи рождаются именно внутри американской политики. А по поводу Трампа Путин уверен, что тот имеет огромную поддержку у населения и не собирается покидать политический олимп своей страны.

Но у Шнурова был еще и личный вопрос. Как гражданин России, он спросил у президента, как описывать нынешнюю жизнь в стране, не используя ненормативной лексики.

«В принципе, язык русский достаточно богатый, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к лексике, о который вы сейчас сказали. Но хочу вас поблагодарить уже за то, что вы сейчас ее не использовали, как вы это делаете иногда со сцены на массовую аудиторию», — ответил Владимир Владимирович.

Напомним, что Сергея Шнурова нередко критикуют за использование мата в песнях, но сам он считает, что нецезурных слов в его произведениях не так уж много.

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