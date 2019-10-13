Шнуров отметил, что в его песнях не так много мата, как кажется

Сергей Шнуров дал оценку количеству мата в его песнях. По мнению музыканта, скверных слов в его текстах не так много, как говорят. В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», которая вышла 13 октября на телеканале «Россия-1», он признался ведущей, что даже добавил бы экспрессивной лексики, но больше уже нельзя, а то можно «пересолить».

«Мата где-то процентов тридцать. Наверное, в тридцати песнях. Представляете? Это же не так много, как кажется», — заверил лидер группировки «Ленинград».

А вообще в последние месяцы он отказался от нецензурный слов в своем творчестве. Шнуров заявил, что мат уже лишний в его песнях.

Напомним, после прощального тура Сергей собирается распустить свою группу и уступить дорогу молодым исполнителям. Ранее он заявлял, что после завершения музыкальной карьеры планирует нигде не работать, но на том же ТВ 46-летнего музыканта готовы приглашать в каждый второй проект. Только в этом году он стал ведущим передачи «Форт Боярд» и в очередной раз сел в кресло наставника шоу «Голос».

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А как вы считаете, много у Шнурова мата в песнях или нет?