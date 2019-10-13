ЗВЕЗДЫ

Шнуров отметил, что в его песнях не так много мата, как кажется

В дальнейшем музыкант вообще собирается отказаться от нецензурных слов.

Шнуров отметил, что в его песнях не так много мата, как кажется
Сергей Шнуров дал интервью на федеральном канале. Фото: Globallookpress.com

Сергей Шнуров дал оценку количеству мата в его песнях. По мнению музыканта, скверных слов в его текстах не так много, как говорят. В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», которая вышла 13 октября на телеканале «Россия-1», он признался ведущей, что даже добавил бы экспрессивной лексики, но больше уже нельзя, а то можно «пересолить».

«Мата где-то процентов тридцать. Наверное, в тридцати песнях. Представляете? Это же не так много, как кажется», — заверил лидер группировки «Ленинград».

А вообще в последние месяцы он отказался от нецензурный слов в своем творчестве. Шнуров заявил, что мат уже лишний в его песнях.

Напомним, после прощального тура Сергей собирается распустить свою группу и уступить дорогу молодым исполнителям. Ранее он заявлял, что после завершения музыкальной карьеры планирует нигде не работать, но на том же ТВ 46-летнего музыканта готовы приглашать в каждый второй проект. Только в этом году он стал ведущим передачи «Форт Боярд» и в очередной раз сел в кресло наставника шоу «Голос».

А как вы считаете, много у Шнурова мата в песнях или нет?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Ленинград"Группировка «Ленинград»нецензурная лексикарусский матСергей Шнуров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шнуров отметил, что в его песнях не так много мата, как кажется
Интересно?
Поделись с друзьями: