Пригожин о Шнурове: «Он людей кроет матом, и быдло кайфует»

Продюсер Иосиф Пригожин признался Teleprogramma.pro в том, что готов «загрызть» любого, кто попытается обидеть его семью.

Подобное откровенное признание стало ответом на стихотворение Сергея Шнурова, в котором лидер группировки «Ленинград» иронично отзывается о нем и его супруге как о людях, которые в период карантина жалуются на уменьшение своих доходов.

Вкратце напомним о причинах конфликта: в одном из своих недавних интервью Иосиф Пригожин рассказал о тяжелом материальном положении артистов, вызванном пандемией коронавируса.

По его словам, даже звезды первого эшелона сейчас всерьез опасаются последствий нынешнего экономического кризиса.

Сергей Шнуров традиционно отреагировал на слова продюсера стихотворением. В частности, в первом куплете прозвучали такие строчки: «Жизнь, бывает, повернётся

Не фасадом, а фанерой.

Дядя Йося,

Бедствуете с тетей Лерой?»

В небольшом интервью порталу Teleprogramma.pro Иосиф Пригожин высказался, как о поведении Сергея Шнурова, так и о проблемах артистов, которые им подкинул коронавирус.

«Я не хочу оскорблять Шнурова. Но самое мерзопакостное – это когда начинают касаться семьи – жены, ребенка.

Я вообще его не трогал и никаким образом не задевал. Он чистый хайпожор. Если надо поговорить по-мужски, то я готов.

Но по отношению к Валерии он не прав. У него есть мой прямой номер, у меня – его: «Ну, позвони, задай вопрос».

А он, как засранец, выдернул все из контекста и приписал мне то, чего я не говорил. Зацепился за заголовок и начал хайповать», — возмущается Иосиф Пригожин.

— Иосиф Игоревич, с чего все началось?

— Ваши коллеги-журналисты задали мне очень важный вопрос, на который я тоже был готов ответить: «Как сегодня себя ощущает вся развлекательная индустрия?» Не Вы, Иосиф… Я сказал, что все музыканты и даже топ-20 артистов Российской Федерации находятся в бедственном положении. Что я имел в виду?

Кроме первой двадцатки артистов уровня Киркорова, Лепса, Валерии, есть еще и другие люди, не дошедшие до определенной ступеньки.

И величайший Иосиф Давыдович Кобзон и Станислав Говорухин всегда стояли на страже интересов всех представителей культуры. Ведь кто такой артист? Это человек, который лечит души, помогает зрителю ориентироваться в пространстве, создает определенную атмосферу.

Это и актеры театра и кино, и музыканты, и танцоры, и артисты цирка. Про них за три месяца никто и слова не сказал, особенно про тех, кто не является бюджетником.

Все, кто хоть что-то получает, смогут хоть что-то продать. Артист же ничего продать не может, кроме своего таланта. Он даже в переходе сыграть не может, потому что там нет людей, тогда как он напрямую связан с обществом и с окружающими.

И я сказал это исключительно в защиту творческого цеха. Я не буду говорить и называть имена артистов, которые звонят мне и говорят: «Йося, у нас попа».

Причем, речь идет даже о народных артистах. Предположим, вы накопили какие-то деньги. Прошел месяц, второй, третий, четвертый… Вы же тратите эти деньги из своих расходов, а не из доходов. И ваш мешочек с запасом тает на глазах.

А некоторые представители нашего цеха просто взяли и выкинули музыкантов из своих коллективов на улицу со словами: «Ну, идите, до свидания. Когда вернемся, тогда и будем разговаривать».

Мы так не поступили, равно, как и некоторые наши друзья. А что делать другим людям?

Я попытался ответить на вопрос журналиста, а он придумал заголовок: «Валерия и Иосиф в бедственном положении». Это ублюдство и паскудство, потому что так себя вести нельзя. Нельзя выдергивать слова из контекста.

— Наверное, вас возмутил стих, где звучит имя Валерии…

— Конечно. Как я могу реагировать на слова «про фанеру, про тетю Леру»? Человек просто перешел границы.

Ты говори про меня все, что захочешь! Но зачем ты трогаешь Леру?

Как продюсер, как менеджер я бы поставил ее в топ-20 мировых звезд. Это профессиональнейший человек, обладающий колоссальными знаниями, образованием в своей профессии. Ее почитают профессиональные люди, и для Валерии гораздо важнее признание профессионалов ее отрасли.

А еще она поет для людей, а не только для себя. Ведь Лера могла бы исполнять и джаз, и любую другую музыку. Если бы он не тронул Леру, я бы молчал…

— Вы сказали, что поговорите со Шнуром по-мужски. Что, даже и ударить можете?

— А что, разве я не похож на того, кто может это сделать? Я могу стукнуть за жену. Когда дело касается моей семьи, я могу загрызть просто, понимаете…Вопрос ведь не в этом. Но мы же находимся в цивилизованном обществе.

Можно, конечно, по-разному разговаривать. Но понимаете, что мне не нравится в современном мире? В каждом времени были свои авторитеты – люди, которых не боялись, а уважали. Чувствуете разницу? И для кого-то должен работать хоть какой-то закон.

Сегодня же мы живем вне закона, понятий и цивилизации. Существуют какие-то рамки приличия.

Даже если мы возьмем I-tunes, там указывается, когда люди ругаются матом. Но вы посмотрите Инстаграм Шнура, его же никто не блокирует. Он оскорбляет то Ксению Собчак, то еще кого-нибудь и делает это безнаказанно. Он людей кроет матом, и быдло кайфует от этого.

Мол, если Шнур использует мат, то он наш, народный. Люди даже не думают совершенствоваться и расти вместе со всеми.

Например, они не верят в то, что Надя Бабкина болела, и у нее был коронавирус и воспаление легких.

Певица вышла из больницы с проблемами, но красивая, похудевшая, выглядит потрясающе. А ее оскорбляют, обвиняя в том, что она якобы ездила себе делать пластику лица.

Но мы находимся в определенной части деградации общества. Я учусь, стремлюсь наверх и не стесняюсь этого слова, а они же идут вниз.

И эти огульные заявления, хайпожорство Шнурова просто портит зрителей, понимаете… Оно не ориентирует людей в пространстве, а просто играет на их низких чувствах и желаниях.

— А зачем это Сергею Шнурову надо?

— Ничего личного, только бизнес. Шнуров бабки зарабатывает, а эти лохи думают, что он такой весь из себя – хороший.

Они думают, что он и в Государственную Думу бесплатно пошел. Я еще Шнурова не трогал, он и в прошлый раз выпендривался, а сейчас просто перешел черту.

Хочешь мне что-то сказать – позвони, напиши, выскажи в мой адрес, что ты с чем-то не согласен. Позволил бы он себе такое сказать, например, в адрес Иосифа Кобзона? Вряд ли…

Должно же быть уважение, право на частную собственность, на личную жизнь. И Шнуров идет в Государственную Думу – чтобы что?

— Что бы вы еще хотите сказать своему оппоненту?

— Абсолютно ко всем нужно относиться уважительно. Точка. А ведет он себя, как мерзавец. Если он не принесет извинения Лере, то у меня будет с ним разговор – не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Но он случится, поверьте мне.