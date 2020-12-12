«Какой вопрос задать?»: Шнуров получил аккредитацию на пресс-конференцию Путина

Певец похвастался, что скоро у него будет возможность пообщаться с президентом РФ.

Сергей Шнуров никогда не стеснялся в выражениях. А после расставания с третьей женой Матильдой он все чаще публично ссорится с артистами. Недавно певец устроил дуэль в стихотворной форме с Бастой. Публика с интересом следила за их перепиской. В соцсети он регулярно комментирует свежие новости, а накануне артист и сам попал в СМИ. Он опубликовал скрин новости, похваставшись, что получил аккредитацию на пресс-конференцию Владимира Путина.

«Какой вопрос задать? Ваши предложения?» — поинтересовался Шнуров у своих подписчиков.

Поклонники были удивлены. Многих интересовало, когда будут сняты меры безопасности связанные с коронавирусом. Другие обеспокоены ростом цен, безработицей и образованием.

Напомним, что всего на пресс-конференцию президента РФ получили аккредитацию 774 журналиста, об этом пишут на сайте Кремля. Ежегодная пресс-конференция пройдет 17 декабря в 12:00. На этот раз мероприятие пройдет в онлайн формате по видеосвязи. По предварительным данным Владимир Путин выйдет на связь из усадьба XIX века в Ново-Огареве.

Отметим, что свои вопросы президенту зададут не только представители прессы, но и обычные граждане. Отбором вопросов займутся волонтеры.

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