«Какой вопрос задать?»: Шнуров получил аккредитацию на пресс-конференцию Путина

Сергей Шнуров никогда не стеснялся в выражениях. А после расставания с третьей женой Матильдой он все чаще публично ссорится с артистами. Недавно певец устроил дуэль в стихотворной форме с Бастой. Публика с интересом следила за их перепиской. В соцсети он регулярно комментирует свежие новости, а накануне артист и сам попал в СМИ. Он опубликовал скрин новости, похваставшись, что получил аккредитацию на пресс-конференцию Владимира Путина.
«Какой вопрос задать? Ваши предложения?» — поинтересовался Шнуров у своих подписчиков.
Поклонники были удивлены. Многих интересовало, когда будут сняты меры безопасности связанные с коронавирусом. Другие обеспокоены ростом цен, безработицей и образованием.
Напомним, что всего на пресс-конференцию президента РФ получили аккредитацию 774 журналиста, об этом пишут на сайте Кремля. Ежегодная пресс-конференция пройдет 17 декабря в 12:00. На этот раз мероприятие пройдет в онлайн формате по видеосвязи. По предварительным данным Владимир Путин выйдет на связь из усадьба XIX века в Ново-Огареве.
Отметим, что свои вопросы президенту зададут не только представители прессы, но и обычные граждане. Отбором вопросов займутся волонтеры.
Смотрите также: