«Ой, какая красавица!»: Королева в меховой шубе и шапке-ушанке встретила пушистую елочку

47-летняя певица Наташа Королева в начале зимы побывала в Африке. Звезда отправилась туда, чтобы пожить в диком племени Бома, получить новые впечатления, развеяться и отпустить все нехорошее, что тревожило ее до сих пор. Обнулившись, звезда возвратилась в Москву и начала готовиться к Новому году.

Первым делом Королева приобрела елочку. В отличие от Анны Нетребко, которая отправилась на елочный базар, жена Тарзана решила воспользоваться доставкой на дом. И вышла встречать пушистое деревце в меховой шубке и шапке-ушанке.

«Ой, какая красавица! Ничего себе! Очень красивая, очень! Как сейчас мы ее украсим, вааааау!», — радостно встретила пушистую елочку Королева.

Звезда осталась в восторге от невысокой, но размашистой елочки. И пообещала показать ее нарядную после украшения.

А вот у Анастасии Волочковой новогодняя елочка в этом году очень высокая. Четырехметровую красавицу балерина с удовольствием показала своим подписчикам в Instagram.

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