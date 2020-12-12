Наташа Королева в блузе с рукавами-буфами и кожаной мини-юбке «оторвалась» на дне рождения

Певица зажигательно потанцевала, а потом исполнила дуэтом со Стасом Михайловым свой хит.

Накануне продюсер, светская львица Ида Достман отмечала свой день рождения. По такому поводу именинница собрала на вечеринку всех своих друзей и близких, чтобы разделить с ними праздник. Среди гостей отметились Ольга Орлова, Наташа Королева, певица Жасмин, Стас Михайлов и другие селебрити.

Наташа Королева, которая совсем недавно вернулась из дикого племени Бома в Африке, где испытала себя в экстремальных условиях и перезагрузилась, по-настоящему зажгла на празднике.

Певица не только потанцевала, но и подарила имениннице несколько своих музыкальных презентов. Один из них – «Желтые тюльпаны» — жена Сергея Глушко исполнила дуэтом со Стасом Михайловым. Получился яркий запоминающийся номер.

Королева для светской тусовки выбрала тотальный черный аутфит. Звезда облачилась в блузку с рукавами-буфами и кожаную мини-юбку. В свои 47 лет звезда может себе позволить эти и другие наряды, потому что обладает стройной фигурой.

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