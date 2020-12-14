«Большая, четыре метра»: Волочкова похвасталась своей роскошной новогодней елкой

Балерина давно установила лесную красавицу, но сейчас показала ее во всей красе.

Каких-то пару недель остается до главного зимнего праздника, и звезды спешат создать новогоднюю атмосферу у себя дома. Например, Ольга Бузова в числе первых нарядила елочку и украсила квартиру сказочной атрибутикой. Певица с удовольствием показала поклонникам, как теперь выглядит интерьер ее гнездышка, и осталась очень довольна.

Балерина Анастасия Волочкова тоже установила елочку. Звезда показала ее во всей красе – главный символ Нового года у звезды сцены оказался очень внушительным и роскошно оформленным:

«А вы нарядили елку? У нас дома большая. 4 метра», — рассказала Волочкова.

Балерина запечатлела свою елочку, украшенную в белые и золотые нары, а также снежинки и звезды. Рядом с такой высокой лесной красавицей Волочкова выглядит маленькой девочкой.

Кстати, Анастасия Волочкова поспешила преобразить не только внутреннее пространство своего особняка, но и его фасад. Он буквально утопает в свете гирлянд. Как это выглядит, балерина показала недавно.

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