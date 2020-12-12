«Хочу все и много!»: Нетребко в пуховике с желтым мехом отправилась на елочный базар

С приближением главного праздника зимы многие звезды хвастаются, что уже нарядили елочку и украсили дом. Накануне актриса Юлия Высоцкая показала свою роскошную лесную красавицу, которую установила в холле особняка. А балерина Анастасия Волочкова уже оформила гирляндами даже фасад коттеджа – дом буквально утонул в блеске гирлянд.

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Оперная певица Анна Нетребко, возвратившись домой в Вену из петербургских гастролей, первым делом поспешила за елочкой. Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым они оделись в едином цветовом стиле и позировали на елочном базаре.

«За Елками! Хочу все и много!», — призналась певица поклонникам.

Нетребко облачилась в черный пуховик с желтым мехом и желтые утепленные брюки. А супруг певицы, наоборот, надел желтую куртку с черными брюками. Получилось ярко и по-праздничному. Сынок звезд, восьмилетний Тьяго, выбрал серебристый пуховик.

Звезда мировой оперы устроила настоящую фотосессию среди пушистых красавиц, и определившись с выбором, отправилась наряжать елочку.

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