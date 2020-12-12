«С этой крошкой можно сойти с ума»: Кузьмина своим эффектным танго на льду поразила судей

Ольга Кузьмина знакома многим зрителям по комедийным сериалам. Рыжеволосая актриса также часто снимается в рекламе. Минувшей осенью она рискнула принять участие в шоу «Ледниковый период». С первых выступлений на льду ей удалось покорить судей. Она мгновенно стала лидером проекта. Актриса выступает с Александром Энбертом. Каждый раз они придумывают яркие образы для своих номеров.

Ранее Ольга перевоплощалась в Лилу из «Пятого элемента», а также Тосю Кислицыну из фильма «Девчата». Для нового выступления девушка облачилась в бархатное платье темно-бирюзового оттенка. Ей также сделали прическу в стиле ретро. Она станцевала на льду под трек Земфиры — «Я полюбила вас…». Песне были дополнены нотками из танго. На этот раз Энберт даже исполнен с ней очень сложную поддержку, держа партнершу над головой одной рукой.

Драматический номер получился очень эффектным. При этом пара не использовала никакого реквизита, кроме револьвера. Выступление Кузьминой стало лучшим в этом выпуске. Она получила максимальные баллы от всех судей.

«Ребят, ну просто да! Вот просто другой эмоции не вызываете. Лед вызывает какое-то ощущение трепета. Вы с невероятным желанием преодолевать сумасшедшие вещи. Я не видел в спорте таких поддержек! Оля, это новая история для вас. Такое попадание в трагизм ситуации. Под Земфиру очень сложно танцевать, но вы сделали это. Сочетание Земфиры, танго, Цветаевой, смысла — это было невероятно! Мы просто здесь хотели подпрыгнуть от эмоций», — высказался Егор Бероев. «Фантастический номер. Просто состояние… У меня приливы и отливы мурашек. В дрожь бросало в какие-то моменты. Танго очень тяжело танцевать на льду. Как вы это сделали за неделю, я представляю сколько труда было вложено в технический материал. Браво!», — поделилась мнением Татьяна Навка.

«Вау! Сделано, вот это было сделано по высшему разряду! И такая страсть тихая, такая прям из глаз, такая прелесть! Просто, как хорошо сидеть и наблюдать, например, как растет Илюша ( Авербух), как балетмейстер, как постановщик. Как ребята, раньше меня не трогали, а здесь от двух шагов с этой крошкой можно сойти с ума! она так делала выпад, что в ее спине была правда! Спасибо вам», — отметила Татьяна Тарасова.

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