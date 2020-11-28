«Это было грандиозно»: Ольга Кузьмина вышла на лед под хит Полины Гагариной, сразив судей

Актриса получила высшие оценки и похвалу не только Татьяны Навки, но и Татьяны Тарасовой.

Ольга Кузьмина ранее была знаменита только своими работами в кино. Но этой осень девушка проявила себя еще и на льду. Она стала участницей проекта «Ледниковый период» и с первых дней получает высокие оценки от судей. Партнером актрисы является Александр Энберт. Они быстро сработались и теперь показывают сильные номера. Для девятого номера девушка выбрала хит Полины Гагариной «Не целуй».

На льду Ольга появилась в лонглисве и джинсах скинни. Впервые девушка была не в сценическом луке. Позже она призналась, что просто захотела быть человеком, а не зомби, Тосей Кислицыной или мечтой мужчины, как раньше. Актриса вновь продемонстрировала безупречное катание и несколько очень высоких поддержек. Одна из них сразила судей. Девушка получила самые высокий оценки и похвалу членов жюри.

«Она такая воздушная, классная. Это было очень здорово», — отметил Дмитрий Борисов. «Девчонка с таким ростом, с такой девочкой проще делать такие высокие поддержки. Сколько бы я ни тренировалась, я бы не смогла сделать эту поддержку, которую вы уже начали тренировать. У нас и раньше были девочки небольшого роста, и мальчики у нас были и есть. Просто эта девочка поражает своей смелостью, артистизмом. Как эта поддержка называется? Поддержка риттбергер. В общем браво, ребята», — высказалась Татьяна Навка.

«Это было грандиозно. Я затаил дыхание. Я не успевал следить за тем, что происходит. Запредельный уровень, этот финальный тодес, джексон. Это одна из моих самых любимых пар на проекте», — признался Александр Панайотов.

Татьяна Тарасова тоже призналась, что поражена Ольгой и считает, что ее ничему учить не надо. Тренер похвалила девушку за растяжку, элементы и выворотность ног. К слову, в этом номере сразу несколько пар получили максимальные оценки. В четверке лидеров оказались еще и Регина Тодоренко, Вячеслав Чепурченко и Вольфганг Черни. А номинированы на этот раз оказались сразу три участника: Ольга Бузова, Дмитрий Сычев и Евгений Пронин.

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