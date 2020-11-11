Новая Тося Кислицына: Кузьмина в шапке-ушанке и валенках выступила с Энбертом на льду

Ольга Кузьмина активно снимается в кино, но наиболее прославила ее роль в сериале «Кухня». А теперь рыжеволосая девушка участвует в шоу «Ледниковый период», где неожиданно для всех стала лидером. Актриса с первых выступлений показала не только хорошую технику, но и артистизм, сразив судей. Несколько выпусков она получает самые высокие оценки и возглавляет таблицу участников. Партнер девушки Александр Энберт доволен ее успехами.

Кузьминой удается каждый раз перевоплощаться в новых героинь. Она уже была Лилу из «Пятого элемента», демонстрировала военную драму и предстала в образе соблазнительной музы. На этот раз девушка решила затронуть сердца всех россиян. Она сыграла Тосю Кислицыну из советской картины «Девчата». На лед актриса вышла в шапке-ушанке, пальто, юбке макси и валенках. Отличить ее от настоящей героини из фильма можно было только по рыжим волосам.

Ольга и Александр посидели на скамейке, а потом сыграли влюбленную пару. Им удалось передать атмосферу из фильма и характеры героев без слов. Девушка вновь сделала много элементов и поддержек, чем впечатлила судей. С каждым катанием ей удается все больше раскрыть свои способности, поэтому она стала главным конкурентом для других участников проекта. К слову, догоняет ее Регина Тодоренко, а Ольга Бузова каждый раз остается в шаге от номинации на выбывание.

Узнать, какие оценки получит Кузьмина в седьмом выпуске шоу, который выйдет в эфир в эту субботу, 14 ноября, на Первом канале. А уже сейчас рассмотреть образы других участников можно в большой колонке портала Teleprogramma.pro.