«Готовим для вас подарок»: Навка впервые за долгое время увиделась с мужем Заворотнюк

Татьяна Навка в последнее время была занята на работе. Фигуристка участвовала в шоу «Ледниковый период». В новом сезоне она была не участницей, а судьей вместе с Татьяной Тарасовой и Еленой Исинбаевой. Спортсменка с радостью оценивала номера участников и многих хвалила. Ближе к концу проекта она даже подружилась с Ольгой Бузовой. Теперь девушка готовится к ледовым шоу, которые решила все же представить в этом году публике, хоть и разрешено, чтобы в зале было только 25% зрителей.

В начале декабря Татьяна открыла ГУМ-каток на Красной площади. Она показала сценки из двух своих постановок. На льду выступили Алина Загитова, Алексей Ягудин и другие спортсмены. Однако в прошлом году на льду вместе с ней катался Петр Чернышев. Как известно, его жена Анастасия Заворотнюк находится больше года в больнице, где лечится от тяжелой болезни. Фигурист редко появляется на публике, так как старается быть рядом с возлюбленной, а также маленькой дочкой Милой, которой всего два годика.

Но 10 декабря Навка поделилась кадрами с тренировки. На льду она предстала не одна, а вместе с Петром. Девушка облачилась в серую толстовку и шапку со стразами. Ее коллега облачился в синий джемпер шапку и шарф кремового цвета.

«Дорогие друзья, декабрь на дворе, уже скоро сказки наши в „Мегаспорте“ начнутся и нужно работать. Вот вам сюрприз! Мы работаем, готовим для вас подарок новогодний, приходите», — поделилась фигуристка.

Потом Татьяна запечатлела мужа Заворотнюк за кулисами. Он примерял костюм для выступления. Мужчина объяснял костюмеру, что наряд стоит ушить. Поклонники заметили, что он похудел. При этом многие обрадовались тому, что 49-летний фигурист примет участие в ледовых постановках.

«Работу работаем! Костюмы шьем», — отметила Навка.

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