Татьяна Навка запечатлела дочку в пуховом комбинезоне с мехом на открытии ГУМ-катка

Фигуристка вместе с семьей появилась на Красной площади. Она представила на льду отрывки из своих ледовых шоу и провела зарядку вместе с наследницей

Татьяна Навка в этом году смогла отдохнуть, так как из-за пандемии коронавируса многие ее ледовые шоу были отменены. Обычно летом спортсменка всегда гастролирует, но на этот раз она устраивала себе путешествие по Золотому кольцу.

А недавно спортсменка стала членом жюри в проекте «Ледниковый период». Ей захотелось вновь порадовать зрителей своими красочными постановками, когда она увидела выступления участников.

28 ноября в центре Москвы состоялось открытие ГУМ-катка. На Красной площади собралось много звезд. Навка представила сценки из своих ледовых представлений публике.

На льду станцевали Повилас Ванагаз, Маргарита Дробязко, а также Алина Загитова и Алексей Ягудин. Пришел поддержать жену Дмитрий Песков. Он сделал с ней совместные фото. Рядом с мамой была и дочка Надежда. Шестилетняя девочка возобновила тренировки, так как тоже выступает на льду.

Навка была облачена в теплый спортивный костюм. Ее наследница в свою очередь предстала в пуховом комбинезоне шоколадного цвета с меховым капюшоном. Пришли увидеть представление дети Филиппа Киркорова: Алла-Виктория и Мартин. Они сделали фото на память с дочкой Татьяны.

В этот день также покаталась на коньках Юлия Ковальчук и Анна Семенович. Появились на Красной площади еще и Алла Михеева, а также Ида Галич.

Так как до Нового года остается чуть больше месяца, многие захотели зарядиться хорошим настроением. Ягудин привел на каток своих дочерей. После представления Навка провела зарядку на льду. Шестилетняя наследница помогала маме в этом деле.

В конце вечера на лед вышел и сам Дмитрий Песков. Он надел красный пуховик и стал катать свою дочку на руках. Малышка также покаталась сама, продемонстрировав свое мастерство.

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