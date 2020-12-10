«Самочувствие стабильное»: 64-летний Носков рассказал о своем состоянии после инсульта

Певец на днях впервые дал онлайн-концерт. Он признался, что поддержка поклонников ему очень помогла.

Николай Носков три года назад перенес инсульт. Певец после этого стал редко появляться на публике. В сложной ситуации его поддерживают супруга Марина и друзья. Благодаря реабилитации, которую ему назначили врачи, а также заботе близких уже спустя два года он вернулся к работе. В 2019 году он выступил на сцене, дав большой концерт. Также артист отметил свое 64-летие в ресторане, собрав друзей и родных вместе.

В этом году многие артисты отменили свои концерты из-за пандемии коронавируса. Носков на днях решил впервые дать онлайн-концерт. Певец порадовал поклонников своими хитами. В новом интервью певец признался, что ему было странно выступать, когда не слышно аплодисментов и нельзя увидеть эмоции публики. При этом ему было очень приятно, что фанаты писали ему много добрых слов поддержки. По его словам, все прошло в очень теплой атмосфере.

Также Николай Иванович поделился тем, как себя чувствует после инсульта. Как оказалось, он временно приостановил реабилитацию, так как из-за пандемии стал реже видеться с врачами.

«Самочувствие стабильное. Из-за пандемии встречи с врачом стали реже. Сейчас находимся в некотором режиме ожидания, чтобы вновь начать восстановление в том же режиме, что и ранее», — рассказал артист в интервью News.ru.

Напомним, что недавно Носков сообщил, что скоро станет дедушкой в третий раз. Он очень любит проводить время со своими внучками. К слову, Новый год певец намерен встретить с самыми близкими людьми — женой, дочкой и внучками.

Сморите также: