«Былое и думы»: фотограф Аллы Пугачевой запечатлел жизнерадостного Николая Носкова до инсульта

Три с половиной года назад музыкант попал в тяжелом состоянии в больницу.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram опубликовал жизнерадостный снимок музыканта Николая Носкова. Сейчас исполнителю уже 64 года, а кадр был сделан примерно 10 лет назад.

На фотографии музыкант запечатлен на сцене. У него прекрасное настроение. Он исполняет один из своих хитов.

«Былое и думы. Николай Носков», — кратко подписал снимок Родин. В комментариях пользователи пожелали здоровья певцу. «Поправляйся, мэтр», — отметили подписчики.

Напомним, что в марте 2017 года Николай Носков оказался в больнице в тяжелом состоянии. У него был обнаружен тромб в шейном отделе. Позже ему диагностировали инсульт. Через полтора года Носков появился на публике. Он продолжил запись своего альбома «Живой». В ноябре 2019 года Носков появился в программе «Вечерний Ургант», где исполнил песню «Снег». Вскоре состоялся его первый за несколько лет сольный концерт.