«В глазах нет радости»: Стриженова поделилась кадрами с дня рождения Носкова

Николай Носков в последнее время почти не выступает из-за проблем со здоровьем. Два года назад он перенес инсульт. Врачи назначили ему курс реабилитации. В непростой ситуации его поддерживают супруга Марина и друзья. Благодаря заботе и вниманию близких в прошлом году артист снова начал выступать и дал концерт, на котором побывали многие звезды российской эстрады.

Теперь Носков редко посещает светские мероприятия. Он избегает лишнего внимания, но свое 64-летие артист все же отпраздновал. Певец собрал друзей в ресторане. Среди приглашенных были Екатерина Стриженова, Виктор Дробыш и другие известные персоны. Они не только собрались за праздничным столом, но и посмотрели видеокадры с именинником. В какой-то момент Дробыш стал напевать песню, а Стриженова предложила поднять бокалы.

«В День рождения поднимаем бокалы за здоровье Николая! За коллег, которые поддержали! За команду, которая воплотила! И за зрителей, которые помнят и любят! Это самый лучший подарок!» — написала артистка.

Многие поклонники присоединились к поздравлениям. Подписчики пожелали Носкову здоровья и счастья. Они отметили, что 64-летний певец выглядит уставшим и печальным. При это фанаты надеются, что реабилитация проходит продуктивно и скоро артист исцелится.

«Молодцы, что поддерживаете друга, это очень важно», «Надо бороться! Николай большой молодец», «В глазах нет радости», «Пусть будет здоров! Талантище!», «Сцена лечит», «Здоровья! Верим в него! Он молодец!», «Видно, что устал», — прокомментировали пост подписчики.