Корица и бутоны хлопка: невестка Орбакайте похвасталась необычной новогодней елкой

Российские звезды стали постепенно украшать свои дома к Новому году. Юлия Высоцкая установила дома живую елочку, оформив ее в винтажном стиле, Ксения Бородина отдала дань современности, поставив рядом с лесной красавицей Санта-Клауса, а на ее веточках закрепила очень похожих на настоящих белых сов.

больше по теме Виктория Боня в лаконичной шубе из белой норки и шапочке Chanel прогулялась по Москве Звезда составила динамичный образ с городским рюкзаком.

А вот в доме Никиты Преснякова в преддверии Нового года появилось сразу несколько елок – одна большая и несколько маленьких, а также композиции с ветвями. Жена музыканта модель Алена Краснова остановила свой выбор на натуральных украшениях вроде бутонов хлопчатника, корицы, веточек с дикими яблочками и шишек. Девушка похвасталась, что теперь у них вкусно пахнет хвоей и царит чарующая атмосфера праздника.

Кстати, сейчас свекровь блондинки Кристина Орбакайте приехала из США, где она живет с мужем и дочкой, в Россию. Она участвует в постановке «Современника» «Двое на качелях». Об этом мы писали ранее.

Смотрите также