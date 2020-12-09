Ярко: Высоцкая поделилась рецептом сочного куриного филе на чесночно-уксусном маринаде

Аккаунт кулинарных рецептов Юлии Высоцкой «Едим дома!» обнародовал рецепт куриной грудки, который разбивает стереотипы.

больше по теме «Нежнейшие»: Ивлев научил за минуту готовить очень мягких кальмаров Этот недорогой продукт отлично смотрится на столе и пользуется популярностью.

Принято считать, что филе птицы всегда получается немного суховатым. Однако маринад на основе яблочного уксуса, соевого соуса, лимонного сока и чеснока делает его нежным, пряным и сочным. А оформление в ярких овощах превращает довольно простое блюдо в изысканное и даже праздничное. Его и к Новому году можно на стол подать! Итак, записываем рецепт.

Ингредиенты: 4 куриных филе, 3 зубчика чеснока, 3 столовые ложки оливкового масла, 1 лимон, 4 столовые ложки соевого соуса, столовая ложка яблочного уксуса, половинка чайной ложки чесночного порошка, кочан брокколи, половинка стебля сельдерея, морковка, олин болгарский перец, красная луковица, соль, перец, паприка копченая, перец чили хлопьями, –все это по вкусу.

Филе нарезаем крупными кубиками. Два зубчика чеснока— слайсами, из лимона выжимаем сок. Делаем маринад из сока лимона, чеснока, 3 столовых ложек соевого соуса, столовой ложки оливкового масла, столовой ложки уксуса, чесночного порошка, разного перца и соли. Заливаем филе, распределяем по мясу равномерно и ставим в холодильник на час или больше.

В это время подготовим овощи. Брокколи разбираем на соцветия. Бланшируем 2–3 минуты, затем перекладываем на бумажное полотенце. Лук, оставшийся зубчик чеснока и сельдерей мелко нарезаем, морковь и болгарский перец рубим соломкой.

В толстостенной сковороде разогреваем масло и обжариваем замаринованное филе до готовности. Потом добавляем лук, чеснок. Перемешиваем и тушим одну минуту. Затем кладем морковь, перец, сельдерей, соевый соус (ложку), перемешиваем и тушим еще пару минут. В конце отправляем на сковородку брокколи, перемешиваем и убираем с плиты.

Смотрите также