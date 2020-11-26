«Чудесная атмосфера»: Бородина показала, как нарядила новогоднюю елку

Российские звезды уже стали готовиться к новогодним праздникам. Кто-то начал вспоминать вкусные блюда к праздничному столу, а кто-то уже вовсю украшает свой дом.

Напомним, ранее певица Валерия поделилась с Teleprogramma.pro фирменным рецептом долмы без мяса, которым удивляет гостей во время застолья, а жена актера Антона Макарского, певица Виктория Макарская, раскрыла свой способ приготовления селедки под шубой. Рыбу она выкладывает в несколько слоев, предварительно вымочив ее.

А вот у Ксении Бородиной дом уже наряжен к празднику. Есть в нем и лесная красавица в гирляндах и шарах. Ведущая «Дома-2» украсила елку также перьями страуса, реалистичными игрушками в виде белых сов, часами, искусственным снегом и ягодами. А рядом поставила веселого Санта-Клауса. Праздничный уголок понравился не только знаменитой брюнетке, но и ее поклонникам, которые увидели кадры с ним в ее Stories Instagram.

«Мне завалили директ вопросами, можно ли прийти к нам домой на фотосессию. Чудесная получилась сразу атмосфера в доме, на улице снеговик растаял, погода не айс, хоть дома порадоваться», — написала она в личном блоге.

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