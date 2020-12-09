Акцент на силуэт: Орбакайте в водолазке с люрексом и брюках по фигуре предстала за кулисами театра

Вместе с Сафоновым она играет в спектакле «Двое на качелях».

Кристина Орбакайте последние годы живет в Америке. Там работает ее муж Михаил Земцов и учится дочь Клава. Однако творчески реализуется артистка все-таки больше в России. Особенно по душе звезде ее работа в «Современнике», где она вместе с Кириллом Сафроновым задействована в спектакле «Двое на качелях».

Накануне Кристина насладилась вниманием публики, выйдя на сцену в белом платье мини и собранными в пучок волосами. «Великолепная игра!», «Кристина была неподражаемой», «Великая актриса», «Получила огромное удовольствие от просмотра», — оставила свои комментарии в Сети публика.

«Театр живет, даже в такое аномальное время! Спасибо каждому зрителю», — поблагодарила людей дочь Аллы Пугачевой.

Орбакайте не скрывает, что этот выход на сцену был для нее долгожданным и волнительным. Она морально настраивалась, прохаживаясь по площадке, на которую предстояло вскоре выйти. Этот момент она обнародовала в личном блоге, попав в собственный объектив в силуэтной водолазке с люрексом и брюках по фигуре.

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