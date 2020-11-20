Гроб с Романом Виктюком под бурные аплодисменты поклонников вынесли из его родного театра

Режиссер будет похоронен через несколько дней во Львове.

Гроб с телом режиссера Романа Виктюка под аплодисменты зрителей вынесли из его родного театра. Отметим, что проводить в последний путь звезду пришло огромное количество простых людей, почитателей его таланта, а также друзей и коллег, которые последние дни скорбили из-за его неожиданной смерти. Многие во время выноса гроба кричали: «Прощай, гений».

Спецкор Teleprogramma.pro вел прямую онлайн-трансляцию с места событий.

Добавим, что перед собравшимися с трогательными речами выступили известные личности. Среди них актер Сергей Маковецкий, директор Большого театра Владимир Урин и некоторые другие. Из родных режиссера в его театр на прощание приехала только племянница.

Напомним, что Роман Виктюк — известный театральный режиссер и педагог. Он скончался на 85-м году жизни. У звезды был коронавирус. Официальной причиной смерти стала тромбоэмболия. В режиссерском активе мастера было более двухсот спектаклей.

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