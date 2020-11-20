Из родных Романа Виктюка на прощание с режиссером приехала только его племянница

Актер Дмитрий Бозин сообщил, что из родных режиссера Романа Виктюка в Москву на прощание с ним приехала только племянница. Спецкор Teleprogramma.pro ведет прямую-онлайн трансляцию с места событий.

Отметим, что вся сцена Театра Романа Виктюка усыпана цветами. Благодарные поклонники пришли в этот траурный день в театр, чтобы проститься с режиссером, которого безумно любили при его жизни. Кругом также можно увидеть фотографии Романа Виктюка. Они развешаны по стенам театра.

Добавим, что после траурной церемонии прощания тело Романа Виктюка увезут в украинский город Львов. Именно там в далеком 1936 году он появился на свет.

Напомним, что Роман Виктюк — известный театральный режиссер и педагог. Он скончался на 85-м году жизни. У звезды был коронавирус. Официальной причиной смерти стала тромбоэмболия. В 2009 году Роман Виктюк был удостоен звания «Народный артист России». У него была огромная армия поклонников. В режиссерском активе мастера было более двухсот спектаклей.

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