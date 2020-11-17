«Я влюбилась по-настоящему»: Мария Аронова и Сергей Бурунов признались в своих чувствах

Актеры Сергей Бурунов и Мария Аронова закончили съемки в фантастическом комедийном фильме «Пара из будущего». Об этом они сообщили в Instagram 16 ноября, сделав откровенные признания друг о друге.

«Она, действительно, великая русская актриса и фантастическая женщина. Мы стали настоящими друзьями. На съемках постоянно смеялись, да что уж, мы ржали: друг над другом, над окружающими и, конечно, над собой», — написал Бурунов. «Я влюбилась по-настоящему, приобрела друга, брата, самого прекрасного партнера своего. Пока киношного, но, надеюсь, что будут и театральные работы. Будем держать за это кулаки», — сказала на видео Аронова.

Артисты отметили, что их удачный дуэт обусловлен еще и тем, что оба — выпускники Щукинского института (хоть и с приличной разницей в годах выпуска). За свой родной вуз звезды крикнули громкое «ура», в комментариях откликнулись и другие актеры-«щукинцы».

Поклонники уже называют этот дуэт шикарным и предвкушают увидеть его на экране. По словам артистов, премьеру новой комедии стоит ждать весной 2021 года.

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