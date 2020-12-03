«Это девочка!»: Наталья Водянова запечатлела Антуана Арно и детей с новым членом семьи

Наталья Водянова уже девять лет живет вместе с французским миллиардером Антуаном Арно. У влюбленных двое сыновей — Роман и Максим. От прошлых отношений у модели есть еще трое наследников — Лукас, Нева и Виктор. Все они живут вместе в просторном особняке в Париже. Минувшей осенью влюбленные расписались в ЗАГСе. Они мечтали устроить пышную свадьбу, но отложили банкет из-за пандемии коронавируса.

С первым днем зимы Наталья стала украшать свой дом. Накануне она показала, как нарядила елку и запечатлела младшего сына. А теперь модель поделилась радостной новостью: в ее семье произошло пополнение. Она поделилась кадрами, на которых предстала в обнимку с щенком с черной шерстью.

Малыша Водянова держит в вольере, где также есть доступ к двери, ведущей во двор. С малышом пообнималась Нева, а также Виктор. Модель даже запечатлела мужа с щенком на руках. Миллиардер сидел на полу в брюках и свитере.

Сама Наталья в голубом свитере получила даже поцелуи от собаки. Новый член семьи уже привык к детям и на прогулке последовал не за Арно, а за сыном девушки, забравшись к ребенку на коленки.

«Это девочка! Знакомьтесь с новым пополнением в нашей и без того нешуточной семье! Этот щенок по имени Кофе — долгожданная сестренка Невочки. Мы в совершенном восторге от ее характера и… фотогеничности. Кот Галилео ревнует, конечно, но и это пройдет. Мама девочки (и это я не о себе) — английский спрингер-спаниель, а отец неизвестен, но очевидно, великан, так как Кофе растет не по дням, а по часам. Пожалуйста, любите и жалуйте. Нет сомнения, что фотографии Кофе разбавят фид моего инстаграма», — рассказала звезда.

Поклонники пришли в восторг от семейной идиллии. Щенок покорил подписчиков девушки. «Кот в шоке», «Такой озорной», «О, дорогая, это так мило», «Ну как она забралась на руки к вашему сыночку», «Ваша дочка очень красивая», «Еще не видела Арно таким счастливым», — прокомментировали пост подписчики.

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