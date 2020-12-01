Наталья Водянова в сливочном свитере и приталенной юбке макси покружилась в центре Парижа

Наталья Водянова в этом году не часто появляется на публике. Из-за пандемии коронавируса почти все встречи девушка предпочитает проводить онлайн. В новый особняк она переехала в начале года. Модель в любой ситуации старается выглядеть безупречно, поэтому увидеть ее в халате — большая редкость. Минувшей осенью она вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Пышное торжество они устраивать не стали, ограничившись росписью в мэрии.

Уже длительно время Водянова живет в Париже. Девушка недавно гуляла по осеннему городу со своей бабушкой, которая гостит у модели. Поклонники восхищаются способностью модели подбирать женственные и при этом необычные образы. Так, на днях в одном из фан-аккаунтов звезды появились кадры, которыми ранее делилась сама Наталья. На них жена Арно кружится на улице в центре Париже. Она предстала в сливочном свитере и молочной приталенной юбке с рюшами. Наряд дополнили карамельные сапоги с широким голенищем, которые в тренде в этом сезоне, подобранные в тон колготкам.

«Оранжевое настроение», — хвасталась тогда модель.

А вот на фото Водянова уже сидела в машине все в том же образе. Девушка была без макияжа, а ее волосы были собраны в хвост. Она никогда не стеснялась демонстрировать естественную красоту. Поклонники восхитились многодетной мамой, которая, имея пятерых детей, обладает точеной фигурой. «Идеально», «Какая вы юная», «Очень красивый наряд», «Как круто вы одеваетесь», «Очень солнечная», «Сапоги шикарные», «В Москве так не походишь», — стали комментировать пост пользователи Сети.

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