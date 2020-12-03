«В шоке»: невестка Валерии рассказала, как Арсений Шульгин отреагировал на ее беременность

Валерия проводит первые зимние дни в Дубае с мужем Иосифом Пригожиным. Супруги решили набраться сил перед новогодними праздниками. Тем временем, невестка певицы Лиана Шульгина готовится стать мамой. Младший сын артистки Арсений Шульгин женился на своей избраннице минувшим летом. Еще на празднике многие заподозрили, что за пышным платьем невеста скрывает округлившийся живот. Вскоре 22-летний наследник Валерии объявил, что станет папой.

Сейчас Лиана находится уже на девятом месяце беременности. В ближайшие недели она подарит певице внучку. Пара уже рассекретила пол будущего ребенка. Шульгин был немного расстроен, что у него будет дочка, а не сын. Однако молодой бизнесмен теперь с каждым днем все сильнее хочет быстрее встретиться с малышкой. Он старается помогать жене в домашних делах и часто с ней гуляет на свежем воздухе, водит в рестораны.

Накануне невестка Валерии решила ответить на вопросы поклонников. Она рассказала, как сама узнала о беременности и как на это отреагировал ее возлюбленный.

«Этот вопрос второй по популярности. Сделала тест, потому что было ожидаемо! Сразу сказала Сене. Были очень рады и в шоке. Одно дело — представлять и думать об этом, а другое — держать две заветные полосочки в руках. Потом я расплакалась. Эмоции переполняли. Сеня крепко обнимал и целовал меня», — поделилась девушка.

Она также призналась, что выбрала роддом. По ее словам, на выписку придут только члены семьи. «Из-за ковида сейчас все строго! Мы не хотим никого подвергать риску. Будет только семья», — пояснила Лиана.

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