Глазами возлюбленного: 52-летняя Валерия в платье-сорочке позировала на побережье

Певица решила похвастаться женственным образом в Дубае. Ее мужу на время пришлось стать фотографом.

Валерия в этом году женила своего младшего сына Арсения Шульгина. Уже через пару месяцев стало известно, что певица скоро станет бабушкой. Избранница молодого человека Лиана Волкова беременна и подарит наследника звездной семье уже в ближайшие недели. Примечательно, что артистка рада этому событию, но не хочет, чтобы ее называли бабушкой. В 52 года она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой.

Минувшей осенью Валерия улетела отдыхать с мужем Иосифом Пригожиным в Дубай. Первое время она каталась на яхте и загорала. Супруги успели увидеться с Филиппом Киркоровым и другими звездами. А накануне в ресторане они пересеклись с певицей Алсу, которая тоже решила отдохнуть с мужем Яном Абрамовым. Исполнительница хита «Часики» успела также устроить фотосессию. Она облачилась в шелковое платье-комбинацию цвета хаки, которая позволила ей подчеркнуть стройные ноги. Кепка с козырьком, ботинки на шнуровке, которые в тренде в этом сезоне, добавили образу дерзкой нотки. Сначала она позировала у деревянного дома на колесах.

«Вот так ленивое согласие мужа сделать фото для «Инстаграма» переросло в его увлечение процессом фотографирования. Теперь мне приходится позировать, даже когда не хочется», — отметила певица.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Ее женственный образ многим понравился. К слову, певица не боится экспериментировать и выбирать молодежные образы.

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