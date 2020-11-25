«Во всю готовимся»: беременная невестка Валерии купила для будущей дочки комбинезон и кокон

Валерия совсем скоро станет бабушкой. При этом 52-летняя певица признавалась, что не хочет, чтобы ее так называли. Минувшим летом сын поп-дивы Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане Волковой. Девушка взяла его фамилию. Вскоре они стали жить вместе в новой квартире. Пышное свадебное платье едва скрыло округлившийся животик девушки. А позже пара объявила, что ждет ребенка.

больше по теме Беременная невестка Валерии в плюшевой шубе сходила в ресторан с Арсением Шульгиным Лиана Волкова в этом году стала женой сына известной певицы. В скором времени она подарит артистке внука или внучку.

Сын Валерии оказался очень заботливым мужем. Он постоянно устраивает возлюбленной сюрпризы, старается делать домашние дела, чтобы облегчить ей жизнь. А на днях Лиана рассекретила пол ребенка. Арсений лопнул шарик, из которого посыпалось розовое конфетти. «Я так и знал», — слегка раздосадовано произнес он. К слову, невестка певицы находится на последнем месяце беременности. Она стала постепенно закупать вещи, которые ей понадобятся, когда ребенок родится.

Накануне Лиана показала комбинезон розового цвета, лежанку-матрас и пуховой белоснежный комбинезон с конвертом для выписки.

«Мы уже во всю готовимся к появлению малышки. Заказала такой комбинезончик, пледики, пеленочки, шапочки, утепленный комбинезон, конверт. Долго искала, какие сейчас есть маст хэвы для детей. И вот по рекомендации всех мамочек, заказала вот такой кокон — облачко для новорожденных. Это неотъемлемый друг малыша. Такой удобный матрасик должен быть у всех», — сказала Лиана.

К слову, жена Шульгина должна родить незадолго до Нового года, поэтому для Валерии, скорее всего, это будет главным подарком на праздник. Девушка уже выбрала роддом. Она пока не стала озвучивать, какой именно. Не исключено, что Лиана решила рожать первенца в знаменитой клинике «Лапино», где появилось на свет много звездных детей.

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