«Семейный день»: беременная невестка Валерии в плюшевой шубе приехала в гости к бабушке

Сын певицы в День матери провел время с родственниками своей жены. Они устроили застолье с домашней едой.

Валерия уже совсем скоро станет бабушкой. Она не скрывает, что даже в 51 года не готова, чтобы ее называли бабулей. Однако певица с радостью ожидает рождение внука. Минувшим летом она женила своего младшего сына Арсения Шульгина. Его избранницей стала Лиана Волкова, которая взяла фамилию мужа. Молодой человек давно развивает свой бизнес и сам организовал пышную свадьбу. Валерия конечно спела на торжестве и не смогла сдержать слез.

больше по теме Беременная невестка Валерии в плюшевой шубе сходила в ресторан с Арсением Шульгиным Лиана Волкова в этом году стала женой сына известной певицы. В скором времени она подарит артистке внука или внучку.

А не так давно Арсений и его жена признались, что ждут ребенка. Лиана находится на последнем месяце беременности, поэтому не прячет округлившийся живот. А на днях они рассекретили пол будущего малыша. Пара ждет рождения девочки. После свадьбы молодожены поселились в новой квартире. Теперь они живут в одном доме с родителями невестки Валерии. Порой влюбленные встречают их в лифте.

А накануне, в День матери, Арсений сначала поздравил свою тещу, а потом они отправились в гости к бабушке Лианы, где состоялось целое застолье. Девушка показала стол с домашней едой: блинами, котлетами и пирогами.

«Приехали к бабушке в гости. Семейный день. Посмотрите, как все вкусно», — похвасталась она.

А после пира Шульгин прогулялся с возлюбленной. Беременная невестка Валерии предстала в плюшевой шубе кремового цвета. Она сравнила себя с медвежонком. Ранее девушка призналась, что выбрала роддом и уже приготовила малышке приданое.

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